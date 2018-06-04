"Madımak Katliam Değildi" Diyen Karamollaoğlu 1 haftada 180 Derece Döndü

Geçen hafta Madımak'ta insanların pencereleri açmadığı için öldüğünü söyleyen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Bunu yapanlar arasında kasıtlı olanlar mutlaka vardır" diyerek çark etti.

Karamollaoğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan SP Lideri, Sivas Katliamı'na da değindi.

"PENCERELERİ AÇMADIKLARI İÇİN" DEMİŞTİ

Geçen hafta "Sivas'ta yaşananlar katliam değildi, kasıt olsa katliam olurdu. İnsanlar pencereleri açmadıkları için ölmüş" diyerek tepkilerin hedefi olan Karamollaoğlu, ittifakın bozulmaması için bu sözlerini düzeltti.

"KASIT YOK MUDUR, MUTLAKA VARDIR"

SP Lideri, "Sivas hadiselerinin beni üzdüğü kadar hiçbir hadise beni üzmemiştir. O hadise korkunç bir hadise. Bunun korkunç olduğunu söylememek mümkün değil. Bunu yapanlar arasında kasıtlı olanlar yok mudur mutlaka vardır. Bugüne kadar çok talebimiz oldu. Bunlar araştırılmalı. Altında yatan bir plan var mı bunlar çıkarılmalı. Bana görev verilirse, ahdediyorum ki Madımak 'ın arkasında ne varsa çıkarmaya hazırım." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, yaşananların katliam olarak tanımlanması için "kasıt" olması gerektiğini, Madımak'ta kasıtın olmadığını savunuyordu.