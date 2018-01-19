Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu Van'a Geliyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il kongresine katılmak üzere Van'a geliyor.

21 Ocak Pazar günü Van'a gelecek olan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Beyaz Saray Düğün Salonu'ndaki kongresine katılacak. Açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, tüm vatandaşları Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan kongreye davet etti. Başkan İlhan, "Önümüzdeki yıl yapılması muhtemel seçimlere daha güçlü ve dinamik bir şekilde girebilmek için kongremizi 21 Ocak tarihinde yapmaya karar verdik. Elhamdülillah bizler güçlü bir teşkilatız. Yapacağımız kongreyi de bir vesile bilerek gücümüze güç, heyecanımıza heyecan katacağız. Çalışmalarımıza ara vermeden, kongreden alacağımız heyecan ve enerjiyle devam edeceğiz inşallah. Ayrıca kongremize Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan yardımcılarımız Fethullah Erbaş ve Hasan Bitmez'in de katılacak olması bizleri heyecanlandıran ayrı bir konudur. Bizler Van teşkilatı olarak bu heyecanı ve coşkuyu kongremizde yaşayacağız. Ancak, bu heyecanımız sadece teşkilat mensuplarımız ve üyelerimizle sınırlı kalmayacaktır" dedi. - VAN