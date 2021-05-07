Sözcü Bilgiç'ten, Almanya'da memurların dış görünüşünün düzenlemesine ilişkin açıklama
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Sözcü Bilgiç'ten, Almanya'da memurların dış görünüşünün düzenlemesine ilişkin açıklama

Sözcü Bilgiç'ten, Almanya'da memurların dış görünüşünün düzenlemesine ilişkin açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya'da memurların dış görünüşleriyle ilgili yasal düzenlemeye ilişkin, "Düzenlemenin, Almanya'daki vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya'da memurların dış görünüşleriyle ilgili yasal düzenlemeye ilişkin, "Düzenlemenin, Almanya'daki vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya'da kabul edilen 'Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun' hakkında, yazılı açıklama yaptı. Bilgiç, Federal Konsey tarafından kabul edilerek yasalaşan, kanunla bakanlık ve idarelere devlet memurlarının dini inançlarını veya dünya görüşlerini çağrıştıran dış görünümlerini sınırlama yetkisi verildiğini kaydetti.

Kanuni düzenlemenin haklı tepkilere yol açtığını kaydeden Bilgiç, açıklamasında şunlara değindi: "Söz konusu kanuni düzenlemenin, Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan ve aceleyle hazırlanmış olması haklı tepkilere yol açmıştır. Bu düzenlemenin, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir. Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı hareketlerin hızla zemin kazandığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yasa yapıcıların artan ırkçılığı körüklemeyecek sağduyuyu göstermelerini, uyum çabalarına zarar vermemelerini bekliyoruz."

Haber:  ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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