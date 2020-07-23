Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor.

Kaynak: AA