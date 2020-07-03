Sony İsim Değişikliği Kararı Aldı: İşte Şirketin Yeni İsmi! Tokyo Telecommunications Industry Co. Ltd. ismi ile yolculuğuna başlayan ve 1958 yılında Sony olarak isimlendirilen şirket, o zamanlar yaptıkları değişiklik ile birlikte

Tokyo Telecommunications Industry Co. Ltd. ismi ile yolculuğuna başlayan ve 1958 yılında Sony olarak isimlendirilen şirket, o zamanlar yaptıkları değişiklik ile birlikte küresel bir marka yaratmaya yönelik tutkularını ifade ediyorlardı. Geçtiğimiz saatlerde açıklanan yeni bir duyuru birlikte Sony isim değişikliği yaparak yoluna yeni ismi ile devam etme kararı aldığını duyurdu.

Sony İsim Değişikliği Yaptı: Yeni Marka İsmi Ne?

Geçtiğimiz cuma günü yapılan hissedarlar toplantısında kritik bir karara imza atıldı ve Sony'nin ismi Sony Group olarak yenilendi. Yani şirket ilerleyen süreçlerde Sony olarak değil, Sony Group olarak anılacak. Bu değişiklik, şirketin 1958 yılından sonra yaptığı ilk isim değişikliği olarak dikkatleri çekiyor.

Aynı duyurunun devamında bu isim değişikliğinin hemen değil, Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Sony CEO'su Yoshida Kenichiro konu hakkında yaptığı açıklamada "Şirketin ismini Sony Group olarak değiştirmeye karar verdik çünkü işletmenin gelişimini destekleyebilmek adına iş portföyümüzün çeşitliliğinden tam anlamı ile yararlanabilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peki siz yapılan bu marka ismi değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir