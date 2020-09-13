Son şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Atakaş Hatayspor karşısında açıyor
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Son şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Atakaş Hatayspor karşısında açıyor

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, 2020-2021'in ilk maçında yarın ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Atakaş Hatayspor karşısında açıyor
13.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:50

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, 2020-2021'in ilk maçında yarın ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

Kadroya 3 takviye

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

Kaynak: AA

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