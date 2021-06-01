Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu
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Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Yerel

- Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu Şanlıurfa'da market denetimlerine çıkan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu.

- Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da market denetimlerine çıkan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu.

"Önce halk sağlığı" sloganıyla market denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tüketici hakları birimi, gerçekleştirilen denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Ekipler, kent merkezindeki marketlerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri marketlerde rafları dolaşarak son kullanma tarihi geçen ürünleri tek tek topladı.

Ekipler, tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde vatandaşların zarar görmemesi için denetimlerini aralıksız sürdürdü. Denetimler sonucunda sucuk, süt, yoğurt, peynir gibi son kullanım tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmek üzere el konuldu.

Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu
Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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