Son dakika... TURLA Meetings çocuk kitabı yayıncılarını bir araya getiriyor

Son dakika haberler: Basın Yayın Birliği tarafından hayata geçirilen online telif görüşmeleri platformu TURLA Meetings, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, 20-22 Nisan'da çocuk kitabı yayıncılarını TURLA Meetings Çocuk Kitapları Hakları Fuarı'nda bir araya getirecek.

Basın Yayın Birliği tarafından hayata geçirilen online telif görüşmeleri platformu TURLA Meetings, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, 20-22 Nisan'da çocuk kitabı yayıncılarını TURLA Meetings Çocuk Kitapları Hakları Fuarı'nda bir araya getirecek.

Toplam 24 ülkeden 88 yayıncı 3 gün boyunca turlameetings.com web sitesi üzerinden telif görüşmeleri yapacak.

Etkinlik dahilinde 500'e yakın görüşme yapılması öngörülüyor.

Fuar, Türk yayıncılar ile uluslararası yayıncıların telif görüşmeleri yapmasına, matchmaking etkinliklerinin düzenlenmesine ve çocuk yayıncılığı çerçevesinde özel etkinliklerin gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak.

Program dahilinde 21 Nisan'da saat 12.00'de "Çocuk Edebiyatında Multidisipliner İş Birlikleri" başlığıyla özel bir toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda TURLA Genel Koordinatörü Esra Ceceli'nin moderatörlüğünde Cambridge Üniversitesinden Karen Coats, Dar Asala Yayınevinden Shreen Kreidieh ve Sigma Yayınları"dan David Simpson çocuk kitabı yayıncılığının salt yazar-okur düzleminin haricinde hangi alanlarla iş birliği içerisinde kitap üretimi gerçekleştirdiğini konuşacak.

TURLA Meetings

TURLA'nın (Turkish Literature Abroad) projesi olan TURLA Meetings; Basın Yayın Birliği tarafından hayata geçirilen dünyada yaşanan değişikliklere uyum sağlamış online telif görüşmeleri platformu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği TURLA Meetings, Türk yayıncıları uluslararası yayıncılık profesyonellerine tanıtıyor ve Türk yayıncıların online telif görüşmelerini gerçekleştirmesine imkan veriyor.

Türkiye'deki ilk uluslararası online yayıncılık platformu olan TURLA Meetings 17-19 Kasım 2020'de ilk kez gerçekleştirildi. Etkinliğe 38 ülkeden 142 yayıncı katıldı. Program boyunca yayıncılar birbirleriyle 500'e yakın B2B görüşme yaptı. Aynı zamanda sanal vitrinlerine 2243 kitap ve 139 yayın kataloğu ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı