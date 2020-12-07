Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu
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Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu

07.12.2020 20:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:22

Son dakika: FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık ile eşleşti.

FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin kupa çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. Buna göre, G Grubu'nda yer alan Milliler, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık ile aynı grupta yer aldı.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan
B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan
E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya
F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova
G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta
I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino
J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechteinstein

AVRUPA ELEMELERİ FORMATI

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

GRUP MAÇLARI MART AYINDA BAŞLIYOR

Grup maçları, 24-25 Mart 2021'de başlayıp 14-16 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Play off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu
Haber Yorumları (9)
BURAK: Bu arada 23 puanla gruptan cikariz ...rakami unutmayin.
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ÇAPKIN KIZ ASLI: HOLLANDA LİDER NORVEÇ 2. OLUR TÜRKİYE KARABAĞ 3.LÜK İÇİN ÇEKİŞİR.
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ESKİ PROFESYONEL: Eyvah eyvah. 3. olamazsak ayıp olur. Birinci Hollanda, ikinci Norveç olur. Yeter ki diğerlerine yenilmeyelim.
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