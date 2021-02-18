Son dakika haber... Türk Kızılaydan Sudan'da kimsesiz çocuklara giysi desteği
18.02.2021 23:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:45
Son dakika habere göre Türk Kızılay, Sudan'daki kimsesiz çocuklara giysi yardımında bulundu.
Türk Kızılay, Sudan'daki kimsesiz çocuklara giysi yardımında bulundu.
Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanlığı, yerel Bit Mekeli Derneği iş birliğinde başkent Hartum'un çeşitli bölgelerinden 50 kimsesiz çocuğu Kuraşi Parkı'nda bir araya getirdi.
Kişisel bakımları yapılan çocuklara tişört, pantolon ve terlik hediye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem