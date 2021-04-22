Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu
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Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu

Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Azerbaycan'da, Türk dünyasından çocukların katılımı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan'da, Türk dünyasından çocukların katılımı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Bakü'de, Türk Kültür ve Miras Vakfınca düzenlenen etkinliğe Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan çocuklar katıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva etkinlikte yaptığı konuşmada, başkanlığını yaptığı vakıfta Türk ülkelerinin bayraklarının dalgalandığını, dolayısıyla çocukların vakfı kendi evleri gibi görmesi gerektiğini söyledi.

23 Nisan tarihinin vakfın kurucu üyelerinden olan Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan Efendiyeva, çocukları kutladı.

Efendiyeva, çocuklara hitaben, "Sizler bizim bugünümüz, yarınımız, ümidimiz, geleceğimizsiniz. Aynı zamanda sizler bizim sevinç ve mutluluğumuzsunuz. Siz öyle eğitim almalı, öyle büyümelisiniz ki gelecekte sizinle gurur duyalım. Hangi alanı seçerseniz seçin mutlaka o alanda profesyonel olmalısınız. O zaman biz de size bakarak sevineceğiz." dedi.

Türk ülkeleri arasında çok iyi ilişkiler olduğuna dikkati çeken Efendiyeva, çocukların da kardeş ülkelerin kültürlerini tanıması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik çocukların müzik, şarkı ve şiir gösterileriyle devam etti.

Efendiyeva, etkinlik sonunda çocuklara sertifika ve hediyeler takdim etti.

Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu
Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu
Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu
Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

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