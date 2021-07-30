Son dakika: Tunceli'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
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Son dakika: Tunceli'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Son dakika: Tunceli'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre TUNCELİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

TUNCELİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, Pertek ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 575 gram esrar 36 kök Hint keneviri ve 2 tüfek ele geçirildi.


Son dakika: Tunceli'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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