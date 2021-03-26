Son dakika! Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı
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Son dakika! Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Son dakika! Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUNCELİ'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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TUNCELİ'nin Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 

Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi, filyasyon ekiplerince yapılan değerlendirmelerde, Kocatepe köyünde Covid-19 vaka temaslılarında görülen artış nedeniyle salgının yayılım hızının kontrolü ve yakın köylerde olası bulaşın engellenmesi adına karar alındı. Kocatepe köyünde vaka ve vaka temaslıların haricinde yaşayan diğer hane halkları ile olası temas riskinin yüksek olması, köyde genel sağlığın korunması amacıyla 26 Mart tarihinden itibaren 10 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmasına, zorunlu haller olmadıkça köye giriş ve çıkışlara izin verilmemesine, oy birliğiyle karar verildi" denildi.

  


- Rtunceli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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