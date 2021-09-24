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Son dakika! Trabzon'da, açık cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika! Trabzon'da, açık cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Trabzon'da, Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nin açık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'da, Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nin açık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde bulunan Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nin Açık Cezaevi kısmının çamaşırhanesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Beşikdüzü Belediyesi ve Vakfıkebir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
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