Son dakika... Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haberleri... Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erbaa ilçe merkezli olarak İstanbul'da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu kapsamında sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.