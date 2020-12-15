Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
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Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin

15.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:52

Son dakika! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı ikinci toplantı sonrası Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin" denildi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

TÜİK TEMSİLCİLERİ SUNUM YAPTI

Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.

"DENGELİ Bİ ÜCRET BELİRLENMESİ ÖNEMLİ"

Toplantı sonrası TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada , "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri yer aldı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 22 ARALIK'TA

Asgari ücrette ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı. Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
Haber Yorumları (2)
FİFİ: ASGARİ ÜCRET ARTMASIN YAĞ 80 LİRA PEYNİR 40 LİRA HELVA 30 LİRA YUMURTA 35 LİRA OLUR ARTMASIN!!!
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SİNYOR: 3 kuruş zam yapacaksınız onu da yıl içerisinde yapılan zamlar ile geri alacaksınız 4 defa toplanıyorsunuz. kendi maaşlarınız olsaydı şimdiye karara bağlanmıştı bile.
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