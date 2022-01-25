Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

Son dakika: Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına başladı. İstanbul Havalimanı'nda çalışmaları yerinde denetleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor" diye konuştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hava trafiği de felç oldu. Hava şartları ve pistlerin durumundan dolayı tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda THY, kademeli olarak uçuşlara başladı.

KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ

Aprondaki kar temizleme çalışmalarını denetleyen İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak, İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının da başladığını belirtti.

Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

"UÇAKLARI TEK TEK ÇIKARTTIK, UÇURMAYA BAŞLADIK"

İlker Aycı, açıklamalarında "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

Son Dakika: THY, İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı, Kar Yağışı, THY, Ekonomi, Güncel, Haber

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