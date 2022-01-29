Son dakika! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp, öldürdü (2)
Demirören Haber Ajansı, Oktay Polat - Güncel
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Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIErzurum'un Pasinler ilçesinde, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak, öldüren Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.
PASİNLER, ERZURUM (DHA) - TUTUKLANDI
Erzurum'un Pasinler ilçesinde, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak, öldüren Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Yüzbey, nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel