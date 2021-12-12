Son Dakika: Tarih bu yarışı altın harflerle yazacak! Formula 1'de Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek dünya şampiyonu oldu

Bu yarış spor tarihine damga vurdu! Sezonun 22. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull Honda pilotu Max Verstappen kazandı.

EŞİT PUANLA GİRDİLER

Haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde sezonu son damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, Formula 1'de 2021 sezonunun şampiyonu oldu.

KARİYERİNDE İLK ŞAMPİYONLUK

Sezon boyunca tarihin en iyilerinden biri olan Hamilton'la rekabet eden Verstappen, güçlü rakibine karşı 24 yaşında kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışın başında Hamilton'a yerini kaptırdı. Son tura kadar Hamilton'ın liderliğinde geçen yarışta güvenlik aracının girmesiyle seyir değişti.

LATIFI KAZA YAPTI

Bitime 5 tur kala Latifi kaza yaptı. Verstappen pite girip yumuşak lastiğe geçiş yaptı. 35 tur aynı lastikle yarışan Hamilton, son turda güvenlik aracı pistten çekilince konumunu koruyamadı. Verstappen son turda diri lastikleriyle atak yaparak, son turda öne geçti. Hamilton'ı ataklarına izin vermeyen Verstappen, dünya şampiyonluğunu ilan etti.

PEREZ'E HAKKINI VERDİ

Verstappen, bir ara yarışta lider konumuna gelen takım arkadaşı Perez'in Hamilton'a yaptığı savunmayı unutmadı. Şampiyon pilot, "Checo Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum. O gerçek bir efsane" ifadelerini kullandı.

İLKLERİN PİLOTU

Verstappen, Formula 1'de şampiyonluğa ulaşan ilk Hollandalı sürücü, Formula 1 şampiyonluğuna ulaşan 4. en genç pilot ve2013'te Sebastian Vettel'den bu yana şampiyonluğa ulaşan ilk Red Bull sürücüsü olmayı başardı.

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