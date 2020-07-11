Son dakika spor: Ziraat Bankası, Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'yi kadrosuna kattı Gelen son dakika haberine göre Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'yi transfer etti.

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'yi transfer etti. Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi. Ziraat Bankası, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'nin transferlerini duyurdu. Kaynak: AA