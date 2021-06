Son dakika spor: Şehitkamil Belediyesi, genç futbol tutkununa duyarsız kalmadı

Gaziantep'te yaşayan 14 yaşındaki Hüseyin Demir, köyde kendi imkanları ile düzenlediği toprak saha ve tahta kalede yaptığı antrenmanları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede tıklanma rekorları kıran paylaşımları gören Şehitkamil Belediyesi yetkilileri, genç futbolcuyu futbol akademisine alarak profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Hüseyin Demir, köy işlerinden arta kalan zamanlarda kardeşleriyle beraber toprak saha ve tahta kalede yaptıkları antrenmanları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede tıklanma rekorları kıran paylaşımları gören Şehitkamil Belediyesi, genç futbolcuyu futbol akademisine alarak profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı. Babasıyla beraber her gün yaklaşık 35-40 kilometre yol kat ederek antrenmanlara katılan Demir, ileride futbolcu olmak istediğini belirterek desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti.

"Benimde hayalimdi, ben başaramadım çocuğum başarsın"

Oğluyla beraber yaklaşık 35-40 kilometre yol kat ederek antrenmanlara gelmesini sağlayan Baba Recep Demir, başarısından dolayı oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlumun Şehitkamil Belediyespor'da oynamasından dolayı çok mutluyum. Çünkü oğlumu onlar keşfetti. Köy turnuvaları düzenleniyordu orada gördüler oğlumu. Çocuğumu istediler, ben de gurur duydum ve neden olmasın dedim. Buradan tesislere gitmemiz yaklaşık 40-45 kilometre. Ben de futbol oynadığım için gençlerin ne düşündüğünü biliyorum. Benim çocuklarım ne mesleği yapmak isterse istesin ben arkalarında duruyorum. Ben hayatımı çocuklarıma adadım. Eğer bu yolda devam ettiği sürece ben arkasında dururum. Çocuğumu kendimle beraber çalıştığım yere götürüyorum oradan 1-2 saatliğine izin alıyorum ve antrenmanlara götürüyorum. Hiç bugüne kadar zoruma gitmedi, hatta gurur duyuyorum. Çünkü benim de hayalimdi. Ben başaramadım çocuğum başarsın" dedi.

"Allah'ın izniyle futbolcu olmak istiyorum"

Futbolcu olmak istediğini ifade ederek desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden Hüseyin Demir, "Hayalim futbolcu olmaktı. Köyde kardeşlerimle antrenman yaparak başladım. Tahtalardan kale yaptım. Sonra çektiğim videoları paylaştım sosyal medyada. Şehitkamil Belediyesi beni keşfetti. Beni keşfettikleri için Şehitkamil Belediyesi'ndeki hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Şuanda orta saha pozisyonunda oynuyorum. Messi'yi örnek alıyorum. İleride onun gibi olmak istiyorum. Allah'ın izniyle futbolcu olmak istiyorum. Beni keşfedip profesyonel futbol eğitimi almamı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Umut ediyorum ki ilerde Gaziantep Futbol Kulübü'nde oynayan bir sporcu olur"

Her kesimden sporculara verdikleri desteklerden söz eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hüseyin Demir'in ileride iyi yerlere gelebileceğinin altını çizerek, "2018 yılında Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle köylerdeki gençlerimizin aktivitesini arttırabilmek için köyler arası futbol turnuvaları düzenlemiştik. Bu turnuvayla birlikte köylerdeki en alt yaş gruplarındaki çocuklarımız da bu seçmelere katılınca bunun neticesinde belirli köylerden belediyemizin futbol akademisine katılan çocuklarımız oldu. Bugün özellikle başarısı ile gurur duyduğumuz Hüseyin Demir yavrumuzun 2018 yılında arkadaşlarımızın saha taraması neticesinde özellikle futboldaki başarıları dikkatlerini çekince futbol akademimize intikal ediyor. Köksalan köyünden yaklaşık 35-40 kilometreden velisinin de desteğiyle antrenmanlara gelip giderek, çok şükür profesyonel denebilecek noktaya geldi. Tabi bu Allah vergisi. Diğer taraftan da çalışma ve azim gerektiriyor. Hocalarımızın desteğiyle onun kapasitesini daha yukarıya çıkarmak adına şuanda da faaliyetleri devam ettiriyoruz. Hüseyin yavrumuzun başarısı çok farklı bir noktada. Köyde bu başarısı keşfedildikten sonra şehirde antrenmanlara gelerek, standardını yükseltmeye çalışıyor. Bu özverisinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocalarımızın emeğinden ve özverilerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman söylediğimiz gibi biz bu işin mutfağı olacağız. Mutfağına emek vereceğiz. Kanun da bize bunu söylüyor. Bizim profesyonel kulüplere destek vermemiz teknik olarak mümkün değil bizim amatör spora destek vermemiz lazım. Biz amatör sporunda altlığını oluşturacak şekilde U10'dan başlayarak U19'a kadar her yaş grubundaki çocuklarımızı eğitiyoruz. Bundan yaklaşık 1 hafta önce 3. lige transfer olan yine bizim U10'dan başlayıp bu noktaya gelmiş sporcumuzla bir aradaydık. Geçen sene itibariyle amatör ligine ve bal ligine 4 tane sporcu verdik. Bizim amacımız bu işin mutfağı olmak. Memlekette ne kadar buna yatkın çocuğumuz varsa bu imkanları onlara sunarak bunların seviyesini yukarıya çıkarmamız lazım. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hüseyin yavrumuza ve ailesine özellikle teşekkür ediyorum. Babasını da verdiği desteklerden dolayı tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki ilerde Gaziantep Futbol Kulübünde oynayan bir sporcu olur. Gözünde ve ayağındaki o top tutuşunda da bunu görebiliyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

