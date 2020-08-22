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Son dakika spor: Bursaspor'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Son dakika spor: Bursaspor'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
22.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:45

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 belirtileri görülen bir oyuncuya test uygulandığı bildirildi.

Söz konusu futbolcunun testinin pozitif çıktığı ve hastanede karantina altına alındığı duyurulan açıklamada, "Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesislerimizde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, yeşil-beyazlıların 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak sezon öncesi kamp programının ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

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