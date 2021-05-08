Son Dakika | Sıva yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
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Son Dakika | Sıva yaparken düşen işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Sıva yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KAHRAMANMMARAŞ'ta inşatta sıva yaparken yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen Yunus Karadoğan (48) hayatını kaybetti.

KAHRAMANMMARAŞ'ta inşatta sıva yaparken yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen Yunus Karadoğan (48) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Yunus Karadoğan sıva yaparken, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Yunus Karadoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Son Dakika | Sıva yaparken düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika | Sıva yaparken düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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