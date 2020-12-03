Son dakika! Siirt'teki depremde tek katlı 2 evin farklı bölümleri yıkıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde tek katlı 2 evin belirli bölümleri yıkıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evler kullanılamaz hale geldi.

Sabah saat 08.45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin'den de hissedildi. Depremin hemen ardından ilçedeki birçok evde derin çatlaklıklar oluştu. Kurtalan'a bağlı Karabağ köyünde bulunan tek katlı 2 evin farklı bölümleri, depremin şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı