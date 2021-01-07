Son Dakika | Samsun'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Atakum ilçesinde dün öğleden sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde dün öğleden sonra kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu.

Atakent Mahallesi'nde yaşayan Atakent Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Ayşe Nihal Birinci, dün öğleden sonra not bırakarak evinden bisikletiyle ayrıldı.

Notu gören Birinci'nin ailesi, durumu emniyete bildirdi.

Birinci, polis ekiplerinin çalışması sonucu İlkadım ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün akşam Atakum ilçesi Atakent mevkisinde kayıp ihbarı yapılan 12 yaşındaki Ayşe Nihal, emniyet kuvvetlerimizin çok yönlü aramaları sonucu saat 01.40 sıralarında İlkadım ilçesi Shell kavşağında bulunarak, ailesine teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek