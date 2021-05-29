Son dakika: Sakarya'da 'Yasadışı Kenevir' operasyonu
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Son dakika: Sakarya'da 'Yasadışı Kenevir' operasyonu

Son dakika: Sakarya'da 'Yasadışı Kenevir' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda bin 48 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilirken, konuyla alakalı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Yasadışı Kenevir' operasyonunda bin 48 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilirken, konuyla alakalı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Kocaali ilçesi Melen Mahallesi'nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyon gerçekleştirdiler. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; boyları 20 ila 50 santimetre arasında değişen bin 48 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Yasadışı Kenevir Ekimi ile Ruhsatsız Silah Bulundurmak' suçlarından işlem başlatılan bir şüphelinin ise jandarmadaki tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaali Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Son dakika: Sakarya'da 'Yasadışı Kenevir' operasyonu
Son dakika: Sakarya'da 'Yasadışı Kenevir' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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