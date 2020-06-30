Son dakika sağlık: Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika sağlık: Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı

Son dakika habere göre Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı Gnlük 500 kapasitesi olan birimde yerli ve yabancı turistler için test ücreti 110 TL olarak belirlendi.

30.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:24

Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı

Gnlük 500 kapasitesi olan birimde yerli ve yabancı turistler için test ücreti 110 TL olarak belirlendi.

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, Antalya Havalimanına, yerli ve yabacı turistler için PCR test laboratuvarı açıldı

ANTALYA - Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak isteyen kişiler için, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Havalimanı Laboratuvarı hizmete girdi. Günlük 500 kapasitesi olan birimde yerli ve yabancı turistler için test ücreti 110 TL olarak belirlendi.

Yeni tip Korona virüs(Covid-19) pandemi sürecinde yurt dışı uçuşların başlaması ile yolcuların sağlığını korumak ve olası bulaş riskini önlemek için Antalya'dan havayolu ile yurt dışına gidecek ve gelecek yolcuların ihtiyaç halinde en kısa sürede tespiti amacıyla Antalya Havalimanında bir sağlık birimi kurulması kararı alındı. Bu çerçevede Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, 90 metrekare kapalı alana sahip Havalimanı Sağlık Birimi kuruldu. 7 gün 24 saat hizmet verecek olan birim ofis ve laboratuvar alanlarından oluşuyor. Öncelikle numune alımı yapılacak birimde daha sonra kurulacak laboratuvarda PCR testi çalışılacak. Hem yurtdışına çıkacak kişiler hem de yurtdışından kente giriş yapanlar bu birimden yararlanacak.

Yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi sebebi ile test yaptırmak isteyen vatandaşlar uçak bileti veya varsa görev kağıdı ile test ücreti dekontunu dilekçesine ekleyerek birime başvurabilecekleri bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, birimde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Mersin'den yurt dışına çıkacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay'ın PCR testi alındı.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, turizmin başlamasıyla Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı toplantılar sonrasında büyük havalimanlarında laboratuvar çalışmalarının başladığını aktardı.

"Gelen ve giden yolcunun örnekleri alınabiliyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla Antalya Havalimanı Dışhatlar 1 Terminali gelen yolcu noktasına laboratuvar kurduklarını dile getiren Hülür, " PCR testini zorunlu kılan ülkelere gidecek hem bizim hem de yabancı yolcuların bu alana gelerek kayıtlarını yaptırıp, PCR örnekleri alınabilecek. Kolaylık oldu. Burada biz ortalama kendimizi gelen yolculara göre ayarladık. Pasaportun öncesinde termal kameralar var. Orada sağlık çalışanları görev yapıyor. Termal kamerada ateşi yada herhangi bir bulgusu olan kişileri izole odasında muhafaza edeceğiz. Ekibimiz gidip bulunduğu yerde örneğini alabilecek. Bu kişi izole şekilde oteline gönderilecek. Test sonuçları pozitif çıkarsa o kişileri hastaneye alacağız. Temaslılarını takip edeceğiz." dedi.

"Hızlı sonuç"

Hülür, burada daha çok yurt dışına giden yabancılara ve kendi vatandaşlarına hızlıca PCR sonuçlarını vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

"110 TL dünyanın en ucuzu"

PCR testi isteyen ülkelere gidecek yolcuların mecburen bu testi yaptıracağını işaret eden Hülür, "Buradaki hizmet isteğe bağlı olduğu için bir ücreti var. Hem kendi vatandaşlarımız hem de yabancılar için ücret 110 TL'dir. Dünyadaki en ucuz PCR'ı diyebiliriz."ifadelerine yer verdi.

"Antalya'nın kapasitesi 2 bin 500"

Havalimanındaki laboratuvarda günlük kapasitenin 400-500 civarında olduğunu kaydeden Hülür, kent genelindeki toplam 4 laboratuvarla test sayısının 2 bin 500'ü bulduğunu vurguladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika sağlık: Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı Haber
ÇAYKUR, üreticiden aldığı yaş çay için ödemelere başladı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Haber
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü Haber
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor Haber
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı Haber
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var? Haber
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Adem Büyük Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika sağlık: Antalya Havalimanına PCR testi laboratuvarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:27:47. #1.15#
title