Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor
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Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor

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Son dakika: Koronavirüs vakalarının yüksek olması nedeniyle Türkiye'ye uçuşları 21 Haziran'a kadar kısıtlayan Rusya, tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahati 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Daha sonra da kısıtlama kararı 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

"KONTROLLER ORGANİZE BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Türk yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye'de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor" dedi.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLIYOR

Türkiye'deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı" diye konuştu.

TÜRKİYE DAHİL 7 ÜLKEYE UÇUŞLAR AÇILDI

Golikova, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor
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