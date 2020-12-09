Son Dakika | Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı (2)
09.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:03
Son dakika habere göre BAKAN KOCA: GENEL DURUMU İYİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz.
BAKAN KOCA: GENEL DURUMU İYİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı