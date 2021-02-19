Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı
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Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı

19.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı detayları Kılıçdaroğlu'nun Destici'yi uğurlaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı detayları

Kılıçdaroğlu'nun Destici'yi uğurlaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ortak basın toplantısı düzenledi. (6)

Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı
Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı
Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı
Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı
Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı
Kılıçdaroğlu-Destici ortak basın toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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