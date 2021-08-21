Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi

Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Kütahya'nın Altıntaş ilçesini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve beraberindeki heyet, devam eden yatırımları inceledi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve beraberindeki heyet, devam eden yatırımları inceledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Belediyemiz tarafından yapımı devam eden kapalı pazar yeri inşaatı çalışmalarını, Milletvekilimiz Ahmet Tan, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun, İl ve İlçe yönetimlerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte incelemelerde bulunduk. Konu ile ilgili kendilerini bilgilendirdik. Pazar yerimiz en kısa zamanda bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. Ayrıca bölgemizin ekonomi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak olan Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yatırımları inceledik. Daha sonra Milletvekilimiz ve İl Başkanımız ile birlikte Altıntaş Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinin gerçekleştirdiği programa katıldık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi
Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi
Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi
Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin İrem Derici Hande Erçel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika politika: AK Parti heyeti Altıntaş'ta yatırımları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:18:47. #1.14#

title