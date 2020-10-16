Son dakika: Pakistan sınırında ABD askeri araca saldırı
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Son dakika: Pakistan sınırında ABD askeri araca saldırı

16.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:47
Son dakika: Pakistan sınırında ABD askeri araca saldırı

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'dan Pakistan'a askeri teçhizat taşıyan bir ABD konvoyu Pakistan sınırda saldırıya uğradığı bildirildi.

Afganistan'dan Pakistan'a askeri teçhizat taşıyan bir ABD konvoyu Pakistan sınırda saldırıya uğradığı bildirildi. ABD konvoyunu taşıyan araç, saldırı nedeniyle yolda seyir halinde yanarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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