Son Dakika | Osmaniye'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halit Halef'e ait 27 MB 0656 plakalı minibüs, Dervişpaşa Mahallesi'nde park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat