Son Dakika | Osmaniye'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Osmaniye'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı

Son Dakika | Osmaniye'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halit Halef'e ait 27 MB 0656 plakalı minibüs, Dervişpaşa Mahallesi'nde park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Canını hiçe sayan kahraman öğretmen, alevlerin sardığı evden küçük kızı kurtardı
Canını hiçe sayan kahraman öğretmen, alevlerin sardığı evden küçük kızı kurtardı
Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın
Karısını öldürüp evi ve otomobilini ateşe veren cani koca: Pislik temizleme diye yazın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Osmaniye'de park halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 19:00:51. #1.16#

title