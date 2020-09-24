Son dakika... Niğde'de karantina ihlali sayısı 10'a yükseldi
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Son dakika... Niğde'de karantina ihlali sayısı 10'a yükseldi

24.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:01

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de karantina ihlali sayısı 10'a yükseldi Niğde'de geçtiğimiz gün koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, KYK öğrenci yurtlarına yerleştirilmesinin ardından 5 kişi daha ihlal etti.

Niğde'de karantina ihlali sayısı 10'a yükseldi

NİĞDE - Niğde'de geçtiğimiz gün koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, KYK öğrenci yurtlarına yerleştirilmesinin ardından 5 kişi daha ihlal etti. Karantinayı ihlal edip yurtlara yerleştirilen kişi sayısı 10'a yükseldi.

Öğrenci yurtlarına yerleştirilen şahıslara ayrıca karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 900'er lira idari para cezası kesildi.

10 kişi Niğde Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yurtlarda kalma süreleri boyunca da oluşacak olan konaklama, yemek masraflar da kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

Son dakika... Niğde'de karantina ihlali sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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