Son dakika... Niğde'de karantina ihlali sayısı 10'a yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de karantina ihlali sayısı 10'a yükseldi Niğde'de geçtiğimiz gün koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi, KYK öğrenci yurtlarına yerleştirilmesinin ardından 5 kişi daha ihlal etti.