Son Dakika | MUĞLA DATÇA'DA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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Son Dakika | MUĞLA DATÇA'DA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Son dakika güncel haberi... Datça'da 37 kaçak göçmen yakalandıMUĞLA'nın Datça İlçesi açıklarında, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

03.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:53

Datça'da 37 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça İlçesi açıklarında, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlerle mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Datça'nın Aktur Tatil Sitesi Kurucabük açıklarında bugün sabah saatlerinde bir lastik botun içerisinde, kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Marmaris'ten kalkan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 82 isimli sahil güvenlik botu ile bölgede inceleme yapan ekipler, saat 07.30 sıralarında 6 metrelik lastik bir botun içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na gitmek üzere seyir halinde iken durdurulan botun içerisindeki Güney Afrika uyruklu 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerden 22'sinin erkek, 10'u kadın, 5'inin ise çocuk olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince, Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespit çalışmalarının ardından, işlemleri yapılmak üzere Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. Kaçak göçmenlerin daha sonra, Muğla Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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Son Dakika | MUĞLA DATÇA'DA 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: DHA

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