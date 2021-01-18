Son dakika! Muğla'da tarihi Arasta çarşısında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarihi Arasta çarşısında çıkan yangında köfteci dükkanı olarak işletilen iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Şeyh Mahallesi'nde bulunan Arasta Çarşısı'ndaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında tarihi çarşıda bulunan köfteci dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından iş yerine gelen belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, mağduriyet yaşayan esnafa malzeme ve işgücü konusunda yardımcı olacaklarını bildirdi.

Belediyeden teknik ekibin inceleme yaptığını aktaran Gümüş,"Mağdur esnafımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Olayın ardından ekiplerimiz işyerlerinde gerekli temizliği yaparak molozları ve atık parçaları topladılar. Biz de esnafımıza işyerlerini yenileyebilmesi için gereken kereste ve çatı malzemeleri başta olmak üzere malzeme ve işgücü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç