Son dakika: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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Son dakika: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

01.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:54
Son dakika: Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da sahte içki, tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'da sahte içki, tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri, tarihi eser, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 litre el yapımı alkol, 323 litre etil alkol, 515 bin 600 bandrolsüz makaron, gümrük kaçağı nargile tütünü ve kömürü, gümrük kaçağı sigara, 750 paket gümrük kaçağı sigara, yüklü miktarda kaçak tütün ve puro, 2 bin 551 sikke, 73 tarihi eser niteliğinde obje, 192 gümrük kaçağı parfüm, 737 gümrük kaçağı kol saati, suçtan elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 168 fişek, çok sayıda cep telefonu, sim kart, tablet ve bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında daha kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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