Son dakika... Minibüste yatan hasta yakınları ölümden döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Minibüste yatan hasta yakınları ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Minibüste yatan hasta yakınları ölümden döndü

Son dakika haberler: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin hastane bahçesine park edip içerisinde uyuduğu minibüs alev alev yandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşlı çiftin hastane bahçesine park edip içerisinde uyuduğu minibüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 06.30 sıralarında Orhangazi Devlet Hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bolu'da yaşayan ve hayvancılık yaptığı belirlenen Lütfi Sevgili (62) ile eşi Nezahat Sevgili (58) Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra minibüslerini hastane bahçesine park edip içerisinde uykuya daldı. Yaşlı çiftin uykuda olduğu esnada minibüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Hastanenin penceresinden minibüsün yandığını gören yaşlı çiftin yeğeni ise amcasını telefonla arayarak uyandırdı. Uyandıklarında minibüsün alev aldığını farkeden yaşlı çift son anda minibüsten inmeyi başardılar. Hastane personelinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü söndürdü.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Lütfi Sevgili, "Hastanede kardeşim yatıyordu. Bolu'dan onu ziyarete geldik. Sabaha yola çıkacaktık. Minibüste uyurken yeğenim aradı telefonla. Uyandığımda minibüsün motor kısmının yanmaya başladığını farkettim. Son anda eşimle birlikte kendimizi dışarı attık. Minibüste bir piknik tüpü vardı. Patlamasından korktuğum için onu da alıp dışarı çıktım. Tüm eşyalarımız minibüste kaldı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti

Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti

 Düğünde damada derede görülmemiş eziyet! Şalvar giydirip dans ettirdiler

Düğünde damada derede görülmemiş eziyet! Şalvar giydirip dans ettirdiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Tanem Sivar Demet Özdemir Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Denizli Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Donald Trump Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Minibüste yatan hasta yakınları ölümden döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:28:45. #1.11#