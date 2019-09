Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı

12.09.2019 08:09

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin Girne şehrinde askeri bölgedeki cephanelikte meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir.

Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

KKTC'nin Girne şehrinde askeri bölge içindeki koruluk alanda başlayan yangın, mühimmat deposuna sıçramıştı. Mühimmat deposunda art arda yaşanan patlamalar endişe yaratırken, bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Güvenlik nedeniyle askeri birliğe yakın bölgedeki bir otel ile çevrede oturanlar tahliye edilmeye başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayın yaşandığı bölgede kriz merkezi kurulduğunu, can kaybının yaşanmadığını ancak patlama sebebiyle ortaya çıkan cam kırıklarından kaynaklı yaralanmaların olduğunu belirterek şunları söylemişti;

"Belli bir mesafede tedbir almak ve patlamaların bitmesini beklemek gerekiyor. Öyle bir olay ki bu, itfaiye aracı ile de yangına müdahale edemiyorsunuz. Bu gece oldu, gündüz de olsa helikopter ile müdahale edemiyorsunuz zira tehlikeli olabiliyor. Birinci öncelik can güvenliği, ilgili makamlar da bunun gereğini yerine getirdiler. Bölgede kriz merkezi kuruldu, can kaybımız yok, cam kırılmalarından kaynaklı yaralananlar var. Maddi hasar noktasında da kırılan camlar var. Bunların yaraları sarılır. Her olumsuzluktan geleceğe dönük olumlu dersler çıkarmak bizim görevimiz. Bu olayda da bunu yapmak gerekecek, bunun yeri ve zamanı da şimdi değil. Hepimize geçmiş olsun."