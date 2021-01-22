Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
22.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:36
Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş