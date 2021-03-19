KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulundu

19.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:23

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ziyareti Toplu fotoğraf çekimi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesi protokol ile selamlaşma Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyareti Milli Eğitim Bakanı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ziyareti

Toplu fotoğraf çekimi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesi protokol ile selamlaşma

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde öğretmenlere bir araya gelmesi

Müzik dinletisi ve detaylar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun'dan kentte devam eden yatırımları ve projelere ilişkin bilgi alan Bakan Selçuk, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün çalışmalar hakkında bilgilendirdiği Selçuk, hatıra defterini imzaladı, belediye çalışanlarıyla sohbet etti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Başkanı Fırat Görgel ve il başkanlığı yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Selçuk, son olarak Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğinde öğretmenlerle basına kapalı bir araya geldi.

Programın ardından öğretmenler, Bakan Selçuk ile fotoğraf çektirdi.

KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulundu
KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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