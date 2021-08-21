Son dakika! Milli cimnastikçiler, Slovakya'da 15 final hakkı kazandı
Son dakika haberine göre Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda 15 milli cimnastikçi finale çıktı.
Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda 15 milli cimnastikçi finale çıktı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen turnuvada yarın gerçekleşecek finallere katılmaya hak kazanan sporcular şunlar:
Büyük bireysel kadınlar: Nil Deniz Bal
Büyük bireysel erkekler: Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış
Büyük çiftler: Nazlı Özgör - Nihatcan Gül, Nil Deniz Bal - Metehan Özsoy
Büyükler trio: Nil Deniz Bal - Seran Solak - Metehan Özsoy
Büyükler grup: Nazlı Özgör - Metehan Özsoy - Nihatcan Gül - Erkut Ergin - Ahmet Çoruh
15-17 yaş bireysel kadınlar: Ekin Zeren Fırat, Şimal Seyman
15-17 yaş bireysel erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı
15-17 yaş çiftler: Ekin Zeren Fırat - İsmail Yağız Altı Parmak, Şimal Seyman - Okay Arsan
15-17 yaş trio: Şimal Seyman - Göktürk Balcı - Okay Arsan
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki