Son Dakika! Çavuşoğlu'nun ABD Ziyaretine Tillerson Engeli! Menbiç Görüşmesi Ertelendi

Son Dakika! Çavuşoğlu'nun ABD Ziyaretine Tillerson Engeli! Menbiç Görüşmesi Ertelendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'da yapacağı Menbiç görüşmesi ertelendi, neden olarak Tillerson'ın görevden alınması gösterildi.

Dışişleri Sözcüsü, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiğini açıkladı.

MENBİÇ KONUSU ELE ALINACAKTI

Görüşmede iki ülkenin Menbiç konusunda izleyeceği yol haritasının çizilmesi bekleniyordu.

GÖRÜŞME NİSAN AYINDA YAPILABİLİR

Görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU DA "ERTELENEBİLİR" DEMİŞTİ

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'ı görevden almasının ardından görüşmenin ertelenebileceğini ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında, ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak Menbiç konulu toplantının ertelenebileceğini söylemişti.

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