Son Dakika! Çavuşoğlu'nun ABD Ziyaretine Tillerson Engeli! Menbiç Görüşmesi Ertelendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'da yapacağı Menbiç görüşmesi ertelendi, neden olarak Tillerson'ın görevden alınması gösterildi.
Dışişleri Sözcüsü, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiğini açıkladı.
MENBİÇ KONUSU ELE ALINACAKTI
Görüşmede iki ülkenin Menbiç konusunda izleyeceği yol haritasının çizilmesi bekleniyordu.
GÖRÜŞME NİSAN AYINDA YAPILABİLİR
Görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU DA "ERTELENEBİLİR" DEMİŞTİ
Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'ı görevden almasının ardından görüşmenin ertelenebileceğini ifade etmişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında, ABD'yle 19 Mart tarihinde yapılacak Menbiç konulu toplantının ertelenebileceğini söylemişti.