Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 320 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika dünya haberi... Meksika'da son 24 saatte 320 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 320 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 3 bin 541 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 541 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 563 bin 705 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 320 kişi artarak 60 bin 800'e ulaştı.

Kaynak: DHA