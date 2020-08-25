Son Dakika | Meksika'da son 24 saatte 320 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika dünya haberi... Meksika'da son 24 saatte 320 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
25.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:33
Meksika'da son 24 saatte 320 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 3 bin 541 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 541 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 563 bin 705 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 320 kişi artarak 60 bin 800'e ulaştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA