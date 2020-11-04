Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti

Son dakika: Medipol Başakşehir, tarihi bir galibiyete imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk eden temsilcimiz karşılaşmayı 2-1 kazandı ve tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarında bir maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir, İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Temsilcimiz, güçlü rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Edin Visca'dan geldi. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısını ise 43. dakikada Anthony Martial kaydetti.

Gruptaki ilk iki maçını kaybeden Medipol Başakşehir, bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. İlk mağlubiyetini alan lider Manchester United ise 6 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ MAÇ 24 KASIM'DA

Dördüncü hafta maçında bu kez Başakşehir, Manchester United'a konuk olacak. Bu zorlu karşılaşma 24 Kasın Salı günü TSİ 23.00'da başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma Davide Massa'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Manchester United etkili geldi bu kez. Maguire'nin ceza alanına doldurduğu topu arka direkteki Bruno Fernandes kale alanına doğru çevirdi ancak kaleye paralel giden top ters taraftan ceza alanını terk etti.

Dakika 13: Başakşehir Demba Ba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Başakşehir, İngiliz ekibinin tüm hatlarıyla yüklendiği Visca'yla topu kaptı. Onun uzun pasıyla Demba Ba orta alandan bomboş durumda hareketlendi ve ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla ağları sarstı.

Dakika 17: Başakşehir çok adamla yüklendi. Etkili paslaşmaların ardından Bolingoli sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, ceza alanındaki hiçbir Başakşehirli topa dokunamadı.

Dakika 32: Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Visca'nın pasıyla sol kanattan iyi bindiren Bolingoli kale alanına doğru nefis bir orta kesti. Gerilerden gelen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Henderson çizgi üzerinde topu kontrol etti.

Dakika 40: Edin Visca'nın golüyle Başakşehir skoru 2-0'a getirdi. Deniz Türüç rakip yarı alandaki baskısıyla topu kaptı. Sol kanattan ceza alanına girerken yerden ortasını yaptı. Demba Ba'nın atladığı topa arka tarafta, gerilerden gelen Edin Visca çok sert vurdu ve farkı ikiye çıkardı.

Dakika 42: Manchester ilk etkili pozisyonunda golü buldu. Sol kanattan Luke Shaw'un ortasına kale alanının önünde iyi yükselen Martial, kafayla topu köşeden ağlara yolladı: 2-1

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Marcus Rashford sol kanattan topla birlikte ceza alanına sokuldu. Ortasında savunmamız topu uzaklaştırdı.

Dakika 57: Başakşehir çok adamla etkili geldi. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında penaltı noktası üzerindeki Aleksic'i aşan top savunmadan sekti. Ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can'ın gelişine vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 62: Köşe vuruşunda Mert Günok çıktı ve topu aldı. Devamında hızla oyunu başlattı. Visca sol kanattan taşıdığı topu tersteki Deniz'e göndermek istedi, hızla geriye dönen Manchester savunması tehlikeyi önledi.

Dakika 65: Rakip yarı alanda topu kapan Başakşehir'de Visca soldan bindiren Bolingoli'yi gördü. Onun ortaya çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleci Henderson'da kaldı.

Dakika 72: Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası Pogba çaprazdan orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Top doğrudan auta çıktı.

Dakika 90+5: Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.