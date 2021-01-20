SON DAKİKA! MEB'den Yüz Yüze Eğitim açıklaması! 8. ve 12. sınıf MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan Son Dakika MEB açıklamasına göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak. Açıklamanın detayları haberimizde...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan Son Dakika MEB açıklamasına göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak. Bunu duyan veliler ve öğrencilerMEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları nedir? 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor mu? sorularını merak etmeye başladı. İşte cevaplar!

8. VE 12. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Okullar açılıyor mu ve 8 ve 12. sınıflarda eğitim başlıyor mu sorusu bugün bir nebze cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre okullar henüz açılmıyor. Şimdilik okullarda8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak. Bu eğitimler zorunlu olmayacak. Sınav öğrencileri olan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınava yönelik kurs ve eğitimler verilecek.

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Destekleme ve Yetiştirme kursları zorunlu olmayan, isteğe bağlı katılım sağlanacak okul kurslarıdır. Bu kurslar, MEB'e bağlı okullarda gerçekleşecektir. Destekleme ve yetiştirme kursları 8. ve 12. sınıflara verilecektir. Bu öğrenciler lise ve üniversite sınavlarına girecekleri için eksik olduğu dersler hakkında desteklemek amaçlı kurslar verilecektir.