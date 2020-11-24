Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

24.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:33

Mardin'in Dargeçit kırsalında düzenlenen, gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O'nun da aralarında bulunduğu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit kırsalında düzenlenen, gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O'nun da aralarında bulunduğu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve el bombası ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle başlatılan, Jandarma Atak helikopteri ve silahlı insansız hava unsurlarının da kullanıldığı operasyonda, gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O'nun da bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arama yapıldı. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince yapılan aramada, M-16 piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, el bombası, patlayıcı madde, mühimmat, gece görüş dürbünü ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ölü ele geçirilen 2 kadın teröristin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışma sürerken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Başkale'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika gündem: Başkale'de düzenlenen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berkun Oya İrem Derici Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:33:08. #1.15#
title