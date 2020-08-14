Son dakika... Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Gelen son dakika haberlerine göre MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
14.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:31
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Yeşilyurt ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Kaynak: DHA