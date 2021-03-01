Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 841 kişiye para cezası verildi
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Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 841 kişiye para cezası verildi

01.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 01:00
Son dakika: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 841 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberi... Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 841 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 841 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1059 iş yeri ve 16 bin 282 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 87, yasaklanan yerlerde sigara içen 8, sokağa çıkma yasağına uymayan 719, karantina tedbirlerine uymayan 1, sosyal mesafe kuralına uymayan 20 kişi ile 2 işletmeciye, izin verilen saatler dışında faaliyet gösteren 4 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 889 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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