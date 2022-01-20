Son dakika... Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
V.T. (24) idaresindeki 71 BG 446 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda İ.Z'nin (38) kullandığı 19 PD 707 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki N.T. (30), S.T. (46), Ö.Z. (35), T.Z. (9) ve G.V.Z. (7) yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.